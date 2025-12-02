Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Euro STOXX 50 im Blick
|
02.12.2025 12:27:27
Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich fester
Um 12:10 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,66 Prozent höher bei 5 705,07 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,848 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,001 Prozent tiefer bei 5 667,41 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 667,48 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 707,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 665,29 Einheiten.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 662,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 291,04 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, bei 4 846,73 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 16,01 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten registriert.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 9,68 Prozent auf 33,42 EUR), Siemens Energy (+ 3,47 Prozent auf 116,45 EUR), UniCredit (+ 2,47 Prozent auf 65,63 EUR), BASF (+ 2,21 Prozent auf 45,73 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,07 Prozent auf 31,12 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil SAP SE (-0,53 Prozent auf 207,80 EUR), adidas (-0,50 Prozent auf 160,35 EUR), Airbus SE (-0,21 Prozent auf 192,18 EUR), Rheinmetall (-0,14 Prozent auf 1 446,00 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,09 Prozent auf 45,42 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen
Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 874 689 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 350,159 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,19 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,91 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.mehr Nachrichten
|
12:27
|STOXX-Handel: STOXX 50 notiert am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
01.12.25
|STOXX-Handel STOXX 50 verliert zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
01.12.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)