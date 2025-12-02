Siemens Energy Aktie

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Euro STOXX 50 im Blick 02.12.2025 12:27:27

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich fester

Mit dem Euro STOXX 50 geht es am Mittag aufwärts.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,66 Prozent höher bei 5 705,07 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,848 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,001 Prozent tiefer bei 5 667,41 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 667,48 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 707,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 665,29 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 662,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 291,04 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, bei 4 846,73 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 16,01 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten registriert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 9,68 Prozent auf 33,42 EUR), Siemens Energy (+ 3,47 Prozent auf 116,45 EUR), UniCredit (+ 2,47 Prozent auf 65,63 EUR), BASF (+ 2,21 Prozent auf 45,73 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,07 Prozent auf 31,12 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil SAP SE (-0,53 Prozent auf 207,80 EUR), adidas (-0,50 Prozent auf 160,35 EUR), Airbus SE (-0,21 Prozent auf 192,18 EUR), Rheinmetall (-0,14 Prozent auf 1 446,00 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,09 Prozent auf 45,42 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 874 689 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 350,159 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,19 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,91 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

