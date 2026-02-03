Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Index-Performance im Fokus
|
03.02.2026 15:59:11
Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Dienstagnachmittag ab
Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,16 Prozent tiefer bei 5 997,91 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,024 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,339 Prozent höher bei 6 027,88 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 007,51 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 990,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 073,34 Einheiten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 5 850,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 679,25 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 217,91 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,52 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 073,34 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 780,85 Punkte.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 3,45 Prozent auf 153,05 EUR), UniCredit (+ 1,62 Prozent auf 76,46 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,43 Prozent auf 48,25 EUR), Rheinmetall (+ 1,39 Prozent auf 1 753,00 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,27 Prozent auf 6,07 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil SAP SE (-3,56 Prozent auf 168,86 EUR), Deutsche Börse (-3,04 Prozent auf 207,00 EUR), Infineon (-2,64 Prozent auf 40,78 EUR), Airbus SE (-1,22 Prozent auf 191,44 EUR) und Deutsche Telekom (-0,87 Prozent auf 28,49 EUR).
Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 3 005 956 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 471,168 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die höchste Dividendenrendite.
