Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start des Dienstagshandels
Am Dienstag steht der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,94 Prozent im Plus bei 6 064,10 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,024 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,339 Prozent stärker bei 6 027,88 Punkten, nach 6 007,51 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6 027,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 064,82 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, den Stand von 5 850,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.11.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 679,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 217,91 Punkte.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 3,65 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 064,82 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Punkten markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,48 Prozent auf 153,10 EUR), Siemens (+ 1,88 Prozent auf 265,25 EUR), Rheinmetall (+ 1,76 Prozent auf 1 759,50 EUR), SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 177,84 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,47 Prozent auf 33,93 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Infineon (-0,18 Prozent auf 41,81 EUR), Deutsche Telekom (-0,07 Prozent auf 28,72 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,05 Prozent auf 102,70 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,04 Prozent auf 517,80 EUR) und Airbus SE (+ 0,12 Prozent auf 194,04 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 474 826 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 471,168 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
