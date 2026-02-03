Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start des Dienstagshandels

Der Euro STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Dienstag steht der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,94 Prozent im Plus bei 6 064,10 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,024 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,339 Prozent stärker bei 6 027,88 Punkten, nach 6 007,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6 027,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 064,82 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, den Stand von 5 850,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.11.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 679,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 217,91 Punkte.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 3,65 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 064,82 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,48 Prozent auf 153,10 EUR), Siemens (+ 1,88 Prozent auf 265,25 EUR), Rheinmetall (+ 1,76 Prozent auf 1 759,50 EUR), SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 177,84 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,47 Prozent auf 33,93 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Infineon (-0,18 Prozent auf 41,81 EUR), Deutsche Telekom (-0,07 Prozent auf 28,72 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,05 Prozent auf 102,70 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,04 Prozent auf 517,80 EUR) und Airbus SE (+ 0,12 Prozent auf 194,04 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 474 826 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 471,168 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

