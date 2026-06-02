Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Gewinne

Der Euro STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Dienstag fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,89 Prozent fester bei 6 088,42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,061 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,403 Prozent auf 6 059,26 Punkte an der Kurstafel, nach 6 034,95 Punkten am Vortag.

Bei 6 088,53 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 059,26 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 881,51 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 02.03.2026, einen Stand von 5 986,93 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 02.06.2025, den Stand von 5 355,56 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,07 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Zähler.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 5,26 Prozent auf 84,58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,23 Prozent auf 53,06 EUR), Siemens (+ 2,24 Prozent auf 278,75 EUR), Deutsche Bank (+ 1,93 Prozent auf 28,05 EUR) und adidas (+ 1,52 Prozent auf 167,50 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-3,05 Prozent auf 34,06 EUR), Rheinmetall (-2,17 Prozent auf 1 180,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,30 Prozent auf 439,10 EUR), Deutsche Börse (-1,17 Prozent auf 245,10 EUR) und Eni (-1,08 Prozent auf 22,82 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 544 230 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 533,727 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at