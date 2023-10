Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Dienstagmittag

Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,23 Prozent leichter bei 4 128,11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,633 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,306 Prozent leichter bei 4 124,98 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 137,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 114,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 146,47 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wies der Euro STOXX 50 4 282,64 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 03.07.2023, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 398,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2022, wies der Euro STOXX 50 3 342,17 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 7,05 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Flutter Entertainment (+ 0,91 Prozent auf 133,65 GBP), Ferrari (+ 0,86 Prozent auf 283,60 EUR), Stellantis (+ 0,37 Prozent auf 18,10 EUR), BMW (+ 0,21 Prozent auf 96,37 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,19 Prozent auf 369,10 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Enel (-3,07 Prozent auf 5,51 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,95 Prozent auf 2,40 EUR), Eni (-1,87 Prozent auf 14,79 EUR), adidas (-1,63 Prozent auf 161,92 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,95 Prozent auf 107,96 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 715 659 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 357,028 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Die Stellantis-Aktie präsentiert mit 3,20 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 10,09 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at