BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Index-Performance im Fokus
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11.08.2026 17:58:43
Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus
Am Dienstag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,26 Prozent stärker bei 6 552,54 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,578 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 538,78 Zählern und damit 0,048 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6 535,62 Punkte).
Bei 6 529,60 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 576,30 Punkten den höchsten Stand markierte.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 6 269,97 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 895,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 331,85 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,00 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 576,30 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,56 Prozent auf 158,56 EUR), Eni (+ 2,08 Prozent auf 24,05 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,64 Prozent auf 28,56 EUR), BMW (+ 1,38 Prozent auf 60,12 EUR) und Siemens (+ 1,19 Prozent auf 280,25 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen adidas (-3,08 Prozent auf 162,20 EUR), Airbus SE (-1,00 Prozent auf 212,40 EUR), BASF (-0,72 Prozent auf 51,26 EUR), Enel (-0,70 Prozent auf 9,86 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,65 Prozent auf 46,78 EUR) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 349 655 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 577,742 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,18 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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