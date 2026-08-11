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Index-Performance im Fokus 11.08.2026 17:58:43

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus

Der Euro STOXX 50 entwickelte sich am Abend positiv.

Am Dienstag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,26 Prozent stärker bei 6 552,54 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,578 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 538,78 Zählern und damit 0,048 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6 535,62 Punkte).

Bei 6 529,60 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 576,30 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 6 269,97 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 895,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 331,85 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,00 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 576,30 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,56 Prozent auf 158,56 EUR), Eni (+ 2,08 Prozent auf 24,05 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,64 Prozent auf 28,56 EUR), BMW (+ 1,38 Prozent auf 60,12 EUR) und Siemens (+ 1,19 Prozent auf 280,25 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen adidas (-3,08 Prozent auf 162,20 EUR), Airbus SE (-1,00 Prozent auf 212,40 EUR), BASF (-0,72 Prozent auf 51,26 EUR), Enel (-0,70 Prozent auf 9,86 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,65 Prozent auf 46,78 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 349 655 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 577,742 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,18 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Ahold Delhaize (Ahold) 31,81 -1,33% Ahold Delhaize (Ahold)
Airbus SE 213,00 0,33% Airbus SE
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EURO STOXX 50 6 530,61 -0,31%

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