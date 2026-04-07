Dienstagshandel in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50

Der Euro STOXX 50 zeigt derzeit eine positive Tendenz.

Um 12:09 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,82 Prozent höher bei 5 739,61 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,778 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,217 Prozent auf 5 705,23 Punkte an der Kurstafel, nach 5 692,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 750,97 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 673,58 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 719,90 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.01.2026, den Stand von 5 923,57 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 07.04.2025, einen Stand von 4 656,41 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,89 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Intesa Sanpaolo (+ 2,68 Prozent auf 5,44 EUR), BASF (+ 2,61 Prozent auf 52,27 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,72 Prozent auf 554,40 EUR), Infineon (+ 1,35 Prozent auf 39,49 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,33 Prozent auf 31,18 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-1,79 Prozent auf 1 542,40 EUR), Siemens Energy (-0,53 Prozent auf 148,90 EUR), Airbus SE (-0,45 Prozent auf 164,34 EUR), SAP SE (-0,09 Prozent auf 148,76 EUR) und Siemens (+ 0,02 Prozent auf 213,40 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 468 957 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 447,470 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,22 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at