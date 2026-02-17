ASML NV Aktie
Dienstagshandel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Dienstagmittag
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,04 Prozent höher bei 5 155,95 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,076 Prozent auf 5 150,08 Punkte an der Kurstafel, nach 5 154,01 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 145,43 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 173,62 Zählern.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 5 127,82 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 17.11.2025, den Wert von 4 787,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.02.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 718,87 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,01 Prozent zu. Bei 5 211,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 2,28 Prozent auf 22,23 GBP), GSK (+ 1,69 Prozent auf 22,21 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,51 Prozent auf 538,80 EUR), Zurich Insurance (+ 1,43 Prozent auf 565,60 CHF) und Enel (+ 1,43 Prozent auf 9,32 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,58 Prozent auf 68,80 CHF), Rheinmetall (-2,44 Prozent auf 1 580,50 EUR), Rolls-Royce (-1,69 Prozent auf 12,76 GBP), Airbus SE (-1,65 Prozent auf 193,86 EUR) und Rio Tinto (-1,58 Prozent auf 69,99 GBP).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 440 404 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 463,183 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der STOXX 50-Werte
Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
