Dienstagshandel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am zweiten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Am Dienstag fällt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,79 Prozent auf 6 096,18 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,343 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,388 Prozent tiefer bei 6 120,97 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 144,81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 070,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 121,99 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 236,20 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 6 227,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 680,93 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 4,20 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Allianz (+ 1,06 Prozent auf 430,40 EUR), Enel (+ 1,03 Prozent auf 9,11 EUR), SAP SE (+ 1,01 Prozent auf 201,85 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,99 Prozent auf 548,20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,70 Prozent auf 41,03 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Infineon (-3,58 Prozent auf 50,64 EUR), Siemens Energy (-3,44 Prozent auf 128,56 EUR), Siemens (-3,14 Prozent auf 257,85 EUR), UniCredit (-2,77 Prozent auf 72,34 EUR) und Intesa Sanpaolo (-2,21 Prozent auf 5,88 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 179 562 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 569,339 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet mit 7,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at