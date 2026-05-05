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National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

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Index-Bewegung 05.05.2026 17:58:48

Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Der STOXX 50 zeigte heute eine positive Tendenz.

Am Dienstag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,81 Prozent stärker bei 5 047,59 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,133 Prozent leichter bei 5 000,15 Punkten in den Handel, nach 5 006,80 Punkten am Vortag.

Bei 5 047,96 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 990,44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, mit 4 967,21 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, stand der STOXX 50 bei 5 071,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 479,18 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,82 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 5,82 Prozent auf 67,78 EUR), Siemens (+ 4,39 Prozent auf 260,50 EUR), Rheinmetall (+ 3,40 Prozent auf 1 435,40 EUR), Siemens Energy (+ 3,26 Prozent auf 182,56 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,75 Prozent auf 80,58 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen HSBC (-5,86 Prozent auf 12,80 GBP), Unilever (-3,23 Prozent auf 42,65 GBP), GSK (-2,31 Prozent auf 18,57 GBP), AstraZeneca (-1,35 Prozent auf 133,30 GBP) und National Grid (-1,28 Prozent auf 12,92 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 29 607 100 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 471,135 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 7,44 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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