National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|Index-Bewegung
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05.05.2026 17:58:48
Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
Am Dienstag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,81 Prozent stärker bei 5 047,59 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,133 Prozent leichter bei 5 000,15 Punkten in den Handel, nach 5 006,80 Punkten am Vortag.
Bei 5 047,96 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 990,44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, mit 4 967,21 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, stand der STOXX 50 bei 5 071,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 479,18 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,82 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 5,82 Prozent auf 67,78 EUR), Siemens (+ 4,39 Prozent auf 260,50 EUR), Rheinmetall (+ 3,40 Prozent auf 1 435,40 EUR), Siemens Energy (+ 3,26 Prozent auf 182,56 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,75 Prozent auf 80,58 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen HSBC (-5,86 Prozent auf 12,80 GBP), Unilever (-3,23 Prozent auf 42,65 GBP), GSK (-2,31 Prozent auf 18,57 GBP), AstraZeneca (-1,35 Prozent auf 133,30 GBP) und National Grid (-1,28 Prozent auf 12,92 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 29 607 100 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 471,135 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 7,44 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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