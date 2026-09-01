Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Dienstag geht es im STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,05 Prozent auf 5 426,69 Punkte abwärts. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,019 Prozent höher bei 5 430,31 Punkten, nach 5 429,29 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 424,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 437,18 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 454,39 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 01.06.2026, einen Wert von 5 157,60 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 563,87 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,47 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Novartis (+ 5,06 Prozent auf 129,50 CHF), BP (+ 3,12 Prozent auf 5,31 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,75 Prozent auf 34,03 GBP), Unilever (+ 0,66 Prozent auf 48,08 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,27 Prozent auf 520,20 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-2,98 Prozent auf 185,22 EUR), Rolls-Royce (-2,94 Prozent auf 14,85 GBP), Rheinmetall (-2,34 Prozent auf 1 084,80 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,31 Prozent auf 87,92 GBP) und RELX (-1,83 Prozent auf 26,23 GBP) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 4 761 270 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 575,969 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6,58 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at