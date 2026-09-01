London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|STOXX 50-Performance
|
01.09.2026 09:28:57
Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
Am Dienstag geht es im STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,05 Prozent auf 5 426,69 Punkte abwärts. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,019 Prozent höher bei 5 430,31 Punkten, nach 5 429,29 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 424,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 437,18 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 454,39 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 01.06.2026, einen Wert von 5 157,60 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 563,87 Punkten berechnet.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,47 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Novartis (+ 5,06 Prozent auf 129,50 CHF), BP (+ 3,12 Prozent auf 5,31 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,75 Prozent auf 34,03 GBP), Unilever (+ 0,66 Prozent auf 48,08 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,27 Prozent auf 520,20 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-2,98 Prozent auf 185,22 EUR), Rolls-Royce (-2,94 Prozent auf 14,85 GBP), Rheinmetall (-2,34 Prozent auf 1 084,80 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,31 Prozent auf 87,92 GBP) und RELX (-1,83 Prozent auf 26,23 GBP) unter Druck.
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 4 761 270 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 575,969 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6,58 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:28
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|SPI-Handel aktuell: SPI zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Zürich: SLI beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SMI startet im Plus (finanzen.at)
|
07:14
|Press Release: Novartis remibrutinib, a -2- (Dow Jones)
|
31.08.26
|Schwacher Handel: SMI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
31.08.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 451,60
|-0,56%
|BP plc (British Petrol)
|6,25
|2,31%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,67
|-1,55%
|London Stock Exchange (LSE)
|103,15
|-4,14%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|520,40
|0,50%
|Novartis AG
|135,82
|3,29%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|30,88
|-1,09%
|Rheinmetall AG
|1 083,60
|-2,82%
|Richemont
|201,90
|-1,13%
|Rolls-Royce Plc
|17,04
|-2,49%
|SAP SE
|185,48
|-2,58%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|39,77
|1,02%
|Unilever PLC
|55,87
|0,56%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 391,75
|-0,69%