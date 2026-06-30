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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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Index-Bewegung 30.06.2026 09:29:22

Dienstagshandel in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu

Dienstagshandel in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu

Wie bereits am Vortag richtet sich der STOXX 50 auch am Dienstag in der Gewinnzone ein.

Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,64 Prozent höher bei 5 394,27 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,357 Prozent auf 5 379,26 Punkte an der Kurstafel, nach 5 360,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 378,16 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 401,01 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, den Wert von 5 190,62 Punkten. Der STOXX 50 stand am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 4 848,77 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 4 454,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,82 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 401,01 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 4,62 Prozent auf 164,32 EUR), Siemens (+ 2,30 Prozent auf 275,40 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,69 Prozent auf 86,88 CHF), Rio Tinto (+ 1,42 Prozent auf 71,76 GBP) und Novartis (+ 1,20 Prozent auf 127,72 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-1,61 Prozent auf 24,42 EUR), SAP SE (-1,02 Prozent auf 135,24 EUR), Nestlé (-0,76 Prozent auf 83,66 CHF), RELX (-0,55 Prozent auf 23,47 GBP) und BP (-0,49 Prozent auf 4,70 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 270 698 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 608,267 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,86 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,36 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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