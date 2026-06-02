Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 klettert zum Handelsstart

Um 09:12 Uhr gewinnt der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,52 Prozent auf 5 184,63 Punkte. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,277 Prozent höher bei 5 171,90 Punkten, nach 5 157,60 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 185,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5 171,90 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 071,44 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 201,94 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 530,38 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4,59 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rio Tinto (+ 2,25 Prozent auf 82,32 GBP), Siemens (+ 2,24 Prozent auf 278,75 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,56 Prozent auf 84,72 CHF), Richemont (+ 1,50 Prozent auf 168,80 CHF) und Rolls-Royce (+ 1,21 Prozent auf 12,88 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil BAT (-3,03 Prozent auf 44,42 GBP), Rheinmetall (-2,17 Prozent auf 1 180,80 EUR), BP (-1,64 Prozent auf 5,27 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,30 Prozent auf 439,10 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,89 Prozent auf 31,68 GBP) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 810 922 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 533,727 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,61 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at