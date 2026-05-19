Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 legt nachmittags zu

Am Dienstag erhöht sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,44 Prozent auf 5 090,98 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,139 Prozent auf 5 075,52 Punkte an der Kurstafel, nach 5 068,47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 119,06 Punkte, das Tagestief hingegen 5 074,58 Zähler.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 5 176,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der STOXX 50 5 212,01 Punkte auf. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, bei 4 554,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,70 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 6,37 Prozent auf 157,28 EUR), Rheinmetall (+ 4,22 Prozent auf 1 221,40 EUR), Nestlé (+ 1,62 Prozent auf 79,51 CHF), Deutsche Telekom (+ 1,60 Prozent auf 29,25 EUR) und Roche (+ 1,43 Prozent auf 326,30 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Rio Tinto (-2,68 Prozent auf 75,20 GBP), Siemens Energy (-1,70 Prozent auf 167,02 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,53 Prozent auf 79,82 CHF), HSBC (-0,72 Prozent auf 13,28 GBP) und Enel (-0,56 Prozent auf 9,59 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 7 503 624 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 503,587 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,56 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at