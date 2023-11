Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag fällt der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,10 Prozent auf 3 939,77 Punkte zurück. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,044 Prozent tiefer bei 3 942,02 Punkten, nach 3 943,77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 3 942,02 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 936,82 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 3 823,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 893,92 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 21.11.2022, einen Stand von 3 710,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 6,89 Prozent. Bei 4 089,95 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 1,25 Prozent auf 34,43 EUR), Rio Tinto (+ 0,74 Prozent auf 55,55 GBP), National Grid (+ 0,59 Prozent auf 10,27 GBP), Enel (+ 0,55 Prozent auf 6,51 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,44 Prozent auf 41,12 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen HSBC (-0,80 Prozent auf 6,11 GBP), BP (-0,70 Prozent auf 4,77 GBP), Zurich Insurance (-0,39 Prozent auf 434,40 CHF), UBS (-0,39 Prozent auf 23,18 CHF) und Deutsche Telekom (-0,37 Prozent auf 21,54 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 879 210 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 415,459 Mrd. Euro heraus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,59 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at