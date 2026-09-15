London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
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15.09.2026 12:26:55
Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 mittags schwächer
Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,39 Prozent schwächer bei 5 298,77 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,119 Prozent auf 5 313,36 Punkte an der Kurstafel, nach 5 319,67 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 264,20 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 313,36 Zählern.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 5 504,99 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.06.2026, den Wert von 5 295,26 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 4 585,66 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,89 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,04 Prozent auf 1 027,00 EUR), Zurich Insurance (+ 0,77 Prozent auf 598,60 CHF), Rolls-Royce (+ 0,65 Prozent auf 14,33 GBP), Airbus SE (+ 0,47 Prozent auf 195,98 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,37 Prozent auf 75,72 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen RELX (-3,03 Prozent auf 25,24 GBP), UBS (-3,02 Prozent auf 42,02 CHF), UniCredit (-1,79 Prozent auf 83,17 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,79 Prozent auf 83,22 GBP) und Unilever (-1,49 Prozent auf 46,27 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 618 672 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 569,802 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,08 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,66 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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