AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|STOXX 50 aktuell
|
10.02.2026 09:29:01
Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Minus
Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,12 Prozent leichter bei 5 159,19 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,075 Prozent stärker bei 5 169,47 Punkten in den Handel, nach 5 165,58 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5 155,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 169,47 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 085,28 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 781,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 672,49 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 4,08 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 188,91 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 2,01 Prozent auf 159,90 CHF), Diageo (+ 1,68 Prozent auf 17,85 GBP), AstraZeneca (+ 1,45 Prozent auf 140,90 GBP), SAP SE (+ 1,42 Prozent auf 177,40 EUR) und RELX (+ 1,13 Prozent auf 21,57 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen BP (-3,97 Prozent auf 4,59 GBP), Allianz (-2,63 Prozent auf 377,20 EUR), Zurich Insurance (-1,23 Prozent auf 563,20 CHF), Rolls-Royce (-1,21 Prozent auf 12,60 GBP) und Intesa Sanpaolo (-0,89 Prozent auf 6,01 EUR).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 4 174 368 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 462,718 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf
Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
09:29
|Verluste in Zürich: SLI zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich: SMI beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.02.26
|SIX-Handel SLI liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
10.02.26