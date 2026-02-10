Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Minus

Der STOXX 50 bewegt sich am zweiten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,12 Prozent leichter bei 5 159,19 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,075 Prozent stärker bei 5 169,47 Punkten in den Handel, nach 5 165,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5 155,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 169,47 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 085,28 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 781,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 672,49 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 4,08 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 188,91 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 2,01 Prozent auf 159,90 CHF), Diageo (+ 1,68 Prozent auf 17,85 GBP), AstraZeneca (+ 1,45 Prozent auf 140,90 GBP), SAP SE (+ 1,42 Prozent auf 177,40 EUR) und RELX (+ 1,13 Prozent auf 21,57 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen BP (-3,97 Prozent auf 4,59 GBP), Allianz (-2,63 Prozent auf 377,20 EUR), Zurich Insurance (-1,23 Prozent auf 563,20 CHF), Rolls-Royce (-1,21 Prozent auf 12,60 GBP) und Intesa Sanpaolo (-0,89 Prozent auf 6,01 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 4 174 368 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 462,718 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

