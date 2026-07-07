Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 startet im Minus

Der STOXX 50 verliert am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Dienstag notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,18 Prozent leichter bei 5 447,88 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,260 Prozent schwächer bei 5 443,35 Punkten, nach 5 457,53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 448,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 441,96 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der STOXX 50 5 189,29 Punkte auf. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 4 906,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, lag der STOXX 50 bei 4 479,75 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,90 Prozent zu. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell RELX (+ 2,34 Prozent auf 24,49 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,27 Prozent auf 29,79 GBP), SAP SE (+ 2,11 Prozent auf 143,02 EUR), Unilever (+ 1,99 Prozent auf 46,48 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,88 Prozent auf 90,18 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-5,69 Prozent auf 160,74 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,46 Prozent auf 84,96 CHF), Rio Tinto (-2,42 Prozent auf 68,66 GBP), Rolls-Royce (-1,36 Prozent auf 14,84 GBP) und Siemens (-0,83 Prozent auf 279,25 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 086 343 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 629,927 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

2026 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at