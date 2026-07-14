GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|Kursentwicklung im Fokus
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14.07.2026 17:58:50
Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester
Schlussendlich schloss der STOXX 50 am Dienstag nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 5 375,83 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,233 Prozent leichter bei 5 357,74 Punkten, nach 5 370,26 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 322,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 380,03 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 5 287,92 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 14.04.2026, einen Wert von 5 143,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 521,17 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,45 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell UBS (+ 3,74 Prozent auf 43,82 CHF), Rio Tinto (+ 3,30 Prozent auf 69,55 GBP), Siemens Energy (+ 2,28 Prozent auf 154,12 EUR), BP (+ 2,28 Prozent auf 5,17 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,98 Prozent auf 85,48 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-2,84 Prozent auf 136,72 EUR), AstraZeneca (-1,95 Prozent auf 123,64 GBP), Novartis (-1,73 Prozent auf 122,42 CHF), GSK (-1,69 Prozent auf 19,21 GBP) und Novo Nordisk (-1,45 Prozent auf 319,70 DKK).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 37 661 058 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 604,721 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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