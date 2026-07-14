Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Der Handel in Europa verlief zum Handelsende in ruhigen Bahnen.

Schlussendlich schloss der STOXX 50 am Dienstag nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 5 375,83 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,233 Prozent leichter bei 5 357,74 Punkten, nach 5 370,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 322,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 380,03 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 5 287,92 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 14.04.2026, einen Wert von 5 143,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 521,17 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,45 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell UBS (+ 3,74 Prozent auf 43,82 CHF), Rio Tinto (+ 3,30 Prozent auf 69,55 GBP), Siemens Energy (+ 2,28 Prozent auf 154,12 EUR), BP (+ 2,28 Prozent auf 5,17 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,98 Prozent auf 85,48 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-2,84 Prozent auf 136,72 EUR), AstraZeneca (-1,95 Prozent auf 123,64 GBP), Novartis (-1,73 Prozent auf 122,42 CHF), GSK (-1,69 Prozent auf 19,21 GBP) und Novo Nordisk (-1,45 Prozent auf 319,70 DKK).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 37 661 058 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 604,721 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at