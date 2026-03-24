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WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

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STOXX 50-Performance 24.03.2026 09:29:24

Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start stärker

Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start stärker

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am zweiten Tag der Woche fort.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,50 Prozent höher bei 4 842,89 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,157 Prozent auf 4 826,16 Punkte an der Kurstafel, nach 4 818,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 825,79 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 847,22 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, stand der STOXX 50 bei 5 255,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.12.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 892,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, lag der STOXX 50 bei 4 668,06 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,31 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit RELX (+ 2,19 Prozent auf 25,15 GBP), Richemont (+ 1,90 Prozent auf 139,60 CHF), Deutsche Telekom (+ 1,33 Prozent auf 31,96 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,33 Prozent auf 85,48 GBP) und National Grid (+ 1,07 Prozent auf 12,24 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-1,92 Prozent auf 150,90 EUR), UniCredit (-1,13 Prozent auf 61,51 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,05 Prozent auf 5,10 EUR), Rolls-Royce (-0,85 Prozent auf 11,73 GBP) und Airbus SE (-0,61 Prozent auf 165,40 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 895 142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 453,020 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die BNP Paribas-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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