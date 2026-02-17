Dienstagshandel in Europa: Zum Handelsstart Pluszeichen im Euro STOXX 50

Um 09:16 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,01 Prozent auf 5 979,54 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,049 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 975,43 Zählern und damit 0,058 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 978,88 Punkte).

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 967,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 987,92 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 6 029,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 640,94 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.02.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 519,83 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,21 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 099,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Punkten markiert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,02 Prozent auf 536,20 EUR), adidas (+ 1,01 Prozent auf 155,60 EUR), Deutsche Börse (+ 0,88 Prozent auf 217,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,73 Prozent auf 33,21 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,71 Prozent auf 5,70 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-1,65 Prozent auf 160,70 EUR), Infineon (-1,21 Prozent auf 42,69 EUR), Rheinmetall (-1,14 Prozent auf 1 601,50 EUR), Airbus SE (-0,56 Prozent auf 196,02 EUR) und UniCredit (-0,50 Prozent auf 71,43 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 307 251 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 461,400 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,84 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

