Dienstagshandel in Frankfurt: Anleger lassen DAX mittags steigen

Der DAX macht am zweiten Tag der Woche Gewinne.

Um 12:10 Uhr steigt der DAX im XETRA-Handel um 0,78 Prozent auf 25 087,42 Punkte. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,037 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,196 Prozent auf 24 942,73 Punkte an der Kurstafel, nach 24 894,01 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 110,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 900,73 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 23 950,57 Punkten auf. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, bei 23 564,01 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.06.2025, den Wert von 23 699,12 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 2,23 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell GEA (+ 3,83 Prozent auf 58,25 EUR), Siemens Energy (+ 2,24 Prozent auf 159,70 EUR), Rheinmetall (+ 2,12 Prozent auf 1 174,60 EUR), QIAGEN (+ 1,89 Prozent auf 32,37 EUR) und Siemens (+ 1,81 Prozent auf 275,25 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Volkswagen (VW) vz (-1,70 Prozent auf 88,88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,60 Prozent auf 48,59 EUR), BMW (-1,49 Prozent auf 67,32 EUR), Daimler Truck (-1,36 Prozent auf 42,12 EUR) und Brenntag SE (-1,25 Prozent auf 55,28 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1 360 050 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 201,619 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,90 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at