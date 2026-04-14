Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|LUS-DAX-Entwicklung
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14.04.2026 12:26:55
Dienstagshandel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Dienstagmittag
Um 12:24 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,05 Prozent stärker bei 23 972,50 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 24 052,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 866,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 302,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, wies der LUS-DAX 25 296,00 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 20 922,00 Punkten.
Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,42 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens (+ 3,26 Prozent auf 236,15 EUR), Continental (+ 2,23 Prozent auf 65,06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,18 Prozent auf 55,38 EUR), Scout24 (+ 2,15 Prozent auf 66,65 EUR) und QIAGEN (+ 2,11 Prozent auf 36,10 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-0,92 Prozent auf 1 481,60 EUR), BASF (-0,79 Prozent auf 54,22 EUR), Deutsche Telekom (-0,72 Prozent auf 28,90 EUR), Hannover Rück (-0,51 Prozent auf 272,40 EUR) und Henkel vz (-0,27 Prozent auf 65,70 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 998 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 174,902 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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