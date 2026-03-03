Dienstagshandel in Frankfurt: DAX-Anleger ergreifen nachmittags die Flucht

Der DAX rutscht am zweiten Tag der Woche tief ins Minus.

Um 15:41 Uhr sinkt der DAX im XETRA-Handel um 3,70 Prozent auf 23 726,25 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,165 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 1,75 Prozent tiefer bei 24 207,44 Punkten, nach 24 638,00 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 23 603,77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 24 239,52 Einheiten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wies der DAX einen Stand von 24 780,79 Punkten auf. Der DAX wies vor drei Monaten, am 03.12.2025, einen Stand von 23 693,71 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 147,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 3,31 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 23 603,77 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Deutsche Börse (+ 1,97 Prozent auf 237,90 EUR), QIAGEN (+ 0,02 Prozent auf 41,31 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,40 Prozent auf 39,68 EUR), Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 1 606,50 EUR) und Scout24 (-1,42 Prozent auf 69,35 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Beiersdorf (-19,03 Prozent auf 84,82 EUR), Siemens Energy (-7,05 Prozent auf 150,90 EUR), Infineon (-5,50 Prozent auf 41,97 EUR), Deutsche Bank (-5,49 Prozent auf 27,65 EUR) und Continental (-5,47 Prozent auf 66,74 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 700 613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 195,098 Mrd. Euro den größten Anteil.

DAX-Fundamentaldaten

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at