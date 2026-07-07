Dienstagshandel in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,75 Prozent auf 25 624,32 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,151 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,184 Prozent auf 25 770,45 Punkte an der Kurstafel, nach 25 817,89 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25 811,97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 612,34 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Wert von 24 759,05 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, wies der DAX einen Stand von 22 921,59 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wurde der DAX mit 24 073,67 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,42 Prozent zu. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25 900,10 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Beiersdorf (+ 3,94 Prozent auf 78,62 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3,06 Prozent auf 42,45 EUR), SAP SE (+ 2,91 Prozent auf 144,14 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,24 Prozent auf 507,00 EUR) und Hannover Rück (+ 2,13 Prozent auf 248,80 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Siemens Energy (-7,56 Prozent auf 157,56 EUR), Infineon (-7,33 Prozent auf 71,55 EUR), HOCHTIEF (-4,06 Prozent auf 477,20 EUR), Siemens (-3,41 Prozent auf 272,00 EUR) und Airbus SE (-1,67 Prozent auf 205,95 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3 209 464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 216,559 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,65 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at