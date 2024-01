Dienstagshandel in Frankfurt: DAX fällt nachmittags

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr gibt der DAX im XETRA-Handel um 0,21 Prozent auf 16 649,09 Punkte nach. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,666 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,418 Prozent auf 16 753,09 Punkte an der Kurstafel, nach 16 683,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Dienstag bei 16 628,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 753,09 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der DAX 16 706,18 Punkte auf. Der DAX wies vor drei Monaten, am 23.10.2023, einen Wert von 14 800,72 Punkten auf. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.01.2023, bei 15 102,95 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 verlor der Index bereits um 0,717 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 963,47 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Punkte.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 6,34 Prozent auf 114,78 EUR), Zalando (+ 6,18 Prozent auf 18,04 EUR), Siemens Energy (+ 5,64) Prozent auf 12,64 EUR), Porsche Automobil vz (+ 3,68 Prozent auf 45,36 EUR) und MTU Aero Engines (+ 3,44 Prozent auf 216,80 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-2,91 Prozent auf 324,10 EUR), Heidelberg Materials (-2,28 Prozent auf 82,40 EUR), Fresenius SE (-1,89 Prozent auf 25,93 EUR), Allianz (-1,88 Prozent auf 245,15 EUR) und Hannover Rück (-1,75 Prozent auf 224,60 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 118 562 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 174,145 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,65 erwartet. Mit 8,48 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

