Dienstagshandel in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Plus

Am Dienstag bewegt sich der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,09 Prozent stärker bei 24 891,32 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,108 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,145 Prozent fester bei 24 904,68 Punkten in den Handel, nach 24 868,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 836,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 916,42 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24 028,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wurde der DAX auf 24 378,29 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, wies der DAX einen Stand von 20 216,19 Punkten auf.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Daimler Truck (+ 4,79 Prozent auf 39,82 EUR), Infineon (+ 4,11 Prozent auf 41,55 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,79 Prozent auf 383,50 EUR), Merck (+ 2,19 Prozent auf 125,85 EUR) und Rheinmetall (+ 1,74 Prozent auf 1 782,50 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen adidas (-6,83 Prozent auf 158,30 EUR), Brenntag SE (-3,05 Prozent auf 48,26 EUR), SAP SE (-2,16 Prozent auf 201,75 EUR), Zalando (-1,63 Prozent auf 24,20 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,38 Prozent auf 39,94 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 176 416 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 229,938 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,08 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at