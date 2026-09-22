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Index-Performance im Fokus 22.09.2026 12:26:55

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX mittags freundlich

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX mittags freundlich

Am Dienstag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,68 Prozent stärker bei 25 748,39 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,102 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,070 Prozent auf 25 592,98 Punkte an der Kurstafel, nach 25 575,01 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25 752,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 423,07 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der DAX bei 26 136,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25 139,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, lag der DAX noch bei 23 527,05 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,93 Prozent aufwärts. Bei 26 618,74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Zalando (+ 3,39 Prozent auf 22,28 EUR), adidas (+ 3,07 Prozent auf 147,55 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,71 Prozent auf 359,70 EUR), GEA (+ 2,52 Prozent auf 67,15 EUR) und Scout24 (+ 2,27 Prozent auf 76,60 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Allianz (-1,89 Prozent auf 436,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,87 Prozent auf 43,29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,86 Prozent auf 504,40 EUR), Hannover Rück (-0,71 Prozent auf 252,80 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,53 Prozent auf 74,58 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 319 694 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 211,357 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Allianz 438,90 -1,46% Allianz
GEA 66,90 2,06% GEA
Hannover Rück 255,20 0,47% Hannover Rück
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MTU Aero Engines AG 355,70 1,54% MTU Aero Engines AG
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