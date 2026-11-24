Der DAX gibt am zweiten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,19 Prozent auf 25 288,94 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,057 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,114 Prozent tiefer bei 25 308,31 Punkten in den Handel, nach 25 337,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 330,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 282,26 Punkten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 25 181,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, erreichte der DAX einen Stand von 26 106,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 239,18 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 3,05 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 27 001,67 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 1,21 Prozent auf 734,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,18 Prozent auf 38,54 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,99 Prozent auf 347,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,76 Prozent auf 179,05 EUR) und RWE (+ 0,74 Prozent auf 57,28 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil adidas (-1,25 Prozent auf 166,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,16 Prozent auf 63,22 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,96 Prozent auf 57,56 EUR), Bayer (-0,87 Prozent auf 52,52 EUR) und Infineon (-0,84 Prozent auf 48,02 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX weist die EON SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 207 651 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 207,374 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 5,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,90 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at