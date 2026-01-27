Dienstagshandel in Frankfurt: DAX steigt am Nachmittag

Der DAX zeigt sich am Dienstag wenig verändert.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,06 Prozent höher bei 24 947,53 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,135 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,301 Prozent auf 25 008,03 Punkte an der Kurstafel, nach 24 933,08 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24 861,27 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 020,22 Zähler.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 24 340,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, wurde der DAX mit 24 308,78 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, erreichte der DAX einen Stand von 21 282,18 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 1,66 Prozent zu Buche. Bei 25 507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 349,54 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Fresenius SE (+ 2,50 Prozent auf 49,27 EUR), Commerzbank (+ 1,78 Prozent auf 35,49 EUR), Rheinmetall (+ 1,73 Prozent auf 1 822,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,41 Prozent auf 27,28 EUR) und EON SE (+ 1,12 Prozent auf 17,54 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil GEA (-2,24 Prozent auf 61,20 EUR), SAP SE (-1,77 Prozent auf 197,40 EUR), Porsche Automobil (-1,35 Prozent auf 36,64 EUR), Airbus SE (-1,30 Prozent auf 199,72 EUR) und QIAGEN (-1,21 Prozent auf 45,87 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 260 876 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 225,350 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,38 erwartet. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,00 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at