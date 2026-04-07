Dienstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Abschläge

So bewegte sich der DAX am Dienstag schlussendlich

Am Dienstag bewegte sich der DAX via XETRA letztendlich 0,99 Prozent leichter bei 22 937,65 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,970 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,059 Prozent fester bei 23 181,65 Punkten, nach 23 168,08 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 23 397,89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22 842,14 Einheiten.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, lag der DAX bei 23 591,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, wurde der DAX mit 25 122,26 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, wurde der DAX mit 19 789,62 Punkten gehandelt.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,53 Prozent nach. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Punkte.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell BASF (+ 1,94 Prozent auf 51,93 EUR), Brenntag SE (+ 1,30 Prozent auf 57,56 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,14 Prozent auf 39,11 EUR), Hannover Rück (+ 0,82 Prozent auf 272,00 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,35 Prozent auf 256,50 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Heidelberg Materials (-4,06 Prozent auf 170,35 EUR), adidas (-3,00 Prozent auf 130,85 EUR), QIAGEN (-2,89 Prozent auf 34,29 EUR), Beiersdorf (-2,57 Prozent auf 73,60 EUR) und Rheinmetall (-2,52 Prozent auf 1 531,00 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 188 429 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 173,849 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Im DAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at