Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags leichter

Der DAX zeigt sich derzeit in Rot.

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,56 Prozent auf 25 836,26 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,143 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,966 Prozent tiefer bei 25 730,06 Punkten in den Handel, nach 25 981,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 853,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 677,86 Punkten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 25 231,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, erreichte der DAX einen Stand von 26 001,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 132,41 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 5,29 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Bayer (+ 4,20 Prozent auf 52,12 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,07 Prozent auf 41,34 EUR), RWE (+ 0,88 Prozent auf 57,02 EUR), Hannover Rück (+ 0,41 Prozent auf 292,40 EUR) und Rheinmetall (+ 0,40 Prozent auf 1 004,00 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Zalando (-2,93 Prozent auf 26,20 EUR), SAP SE (-2,90 Prozent auf 204,40 EUR), MTU Aero Engines (-2,86 Prozent auf 335,90 EUR), adidas (-2,20 Prozent auf 169,05 EUR) und Merck (-1,60 Prozent auf 147,60 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 474 645 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 238,500 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 5,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,64 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at