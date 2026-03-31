Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels freundlich

Für den DAX ging es am Dienstag aufwärts.

Am Dienstag tendierte der DAX via XETRA letztendlich 0,31 Prozent stärker bei 22 633,18 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,907 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,071 Prozent stärker bei 22 578,84 Punkten, nach 22 562,88 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Dienstag bei 22 850,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22 491,51 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der DAX auf 25 284,26 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, bei 24 490,41 Punkten. Der DAX stand am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 22 163,49 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 7,77 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 3,89 Prozent auf 310,00 EUR), Rheinmetall (+ 2,48 Prozent auf 1 444,50 EUR), adidas (+ 2,24 Prozent auf 136,65 EUR), Deutsche Börse (+ 2,20 Prozent auf 251,10 EUR) und RWE (+ 2,16 Prozent auf 57,68 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Symrise (-1,29 Prozent auf 73,24 EUR), BASF (-1,13 Prozent auf 52,40 EUR), Deutsche Telekom (-0,96 Prozent auf 31,95 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,82 Prozent auf 38,57 EUR) und Heidelberg Materials (-0,75 Prozent auf 178,35 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7 218 081 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 166,447 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentaldaten

Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at