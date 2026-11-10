Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels in Grün

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,22 Prozent stärker bei 26 587,22 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,146 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1,07 Prozent auf 26 548,59 Punkte an der Kurstafel, nach 26 267,19 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 26 599,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 533,24 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der DAX bei 25 087,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 26 323,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der DAX noch bei 23 959,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,35 Prozent aufwärts. Bei 26 692,90 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 5,11 Prozent auf 51,11 EUR), Rheinmetall (+ 3,63 Prozent auf 876,10 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,13 Prozent auf 366,30 EUR), Deutsche Bank (+ 2,68 Prozent auf 33,34 EUR) und Daimler Truck (+ 2,66 Prozent auf 42,88 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Deutsche Börse (-0,51 Prozent auf 313,40 EUR), SAP SE (-0,35 Prozent auf 210,90 EUR), Symrise (-0,32 Prozent auf 94,06 EUR), Zalando (-0,04 Prozent auf 27,40 EUR) und QIAGEN (+ 0,07 Prozent auf 45,15 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 704 995 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 237,935 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at