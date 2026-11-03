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|DAX-Marktbericht
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03.11.2026 09:28:30
Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels leichter
Um 09:12 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,85 Prozent schwächer bei 25 760,38 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,143 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,966 Prozent schwächer bei 25 730,06 Punkten, nach 25 981,09 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des DAX betrug 25 704,12 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 765,79 Zähler.
DAX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Stand von 25 231,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bewegte sich der DAX bei 26 001,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der DAX 24 132,41 Punkte auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,98 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 5,64 Prozent auf 52,84 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,78 Prozent auf 43,74 EUR), RWE (+ 0,78 Prozent auf 56,96 EUR), Vonovia SE (+ 0,67 Prozent auf 16,50 EUR) und Hannover Rück (+ 0,62 Prozent auf 293,00 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Zalando (-3,71 Prozent auf 25,99 EUR), Infineon (-3,50 Prozent auf 50,18 EUR), MTU Aero Engines (-2,28 Prozent auf 337,90 EUR), Siemens Energy (-2,26 Prozent auf 127,06 EUR) und adidas (-2,26 Prozent auf 168,95 EUR).
Die teuersten DAX-Konzerne
Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 705 144 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 238,500 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der DAX-Titel
Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,64 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|169,30
|-1,31%
|Bayer
|53,62
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|Hannover Rück
|291,80
|0,48%
|Infineon AG
|52,58
|3,28%
|MTU Aero Engines AG
|336,90
|-1,89%
|RWE AG St.
|56,84
|0,74%
|SAP SE
|205,10
|-1,77%
|Siemens Energy AG
|131,50
|3,25%
|Siemens Healthineers AG
|43,27
|-0,21%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,46
|-0,49%
|Vonovia SE
|16,36
|0,00%
|Zalando
|25,57
|-4,63%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 908,95
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