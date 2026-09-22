GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|DAX-Performance im Fokus
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22.09.2026 09:28:53
Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels schwächer
Der DAX verliert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,14 Prozent auf 25 538,20 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,102 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,070 Prozent fester bei 25 592,98 Punkten, nach 25 575,01 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 531,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 592,98 Punkten lag.
So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Wert von 26 136,56 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, lag der DAX-Kurs bei 25 139,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 527,05 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,07 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 26 618,74 Punkte. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im DAX
Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit RWE (+ 1,70 Prozent auf 60,90 EUR), adidas (+ 1,22 Prozent auf 144,90 EUR), Infineon (+ 1,12 Prozent auf 58,94 EUR), Zalando (+ 1,07 Prozent auf 21,78 EUR) und GEA (+ 0,76 Prozent auf 66,00 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Allianz (-1,75 Prozent auf 437,30 EUR), Vonovia SE (-1,63 Prozent auf 17,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,03 Prozent auf 43,22 EUR), BMW (-0,80 Prozent auf 59,66 EUR) und Deutsche Bank (-0,74 Prozent auf 32,95 EUR).
Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 423 177 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 211,357 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,79 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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