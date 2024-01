Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Start mit Kursplus

Der DAX springt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,14 Prozent auf 16 965,41 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,714 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,293 Prozent fester bei 16 991,37 Punkten in den Dienstagshandel, nach 16 941,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 16 999,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 964,76 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 16 751,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 14 716,54 Punkten gehandelt. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 30.01.2023, bei 15 126,08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 1,17 Prozent aufwärts. Bei 16 999,58 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern markiert.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Porsche (+ 0,99 Prozent auf 77,50 EUR), Infineon (+ 0,87 Prozent auf 33,81 EUR), Bayer (+ 0,73 Prozent auf 30,97 EUR), Siemens (+ 0,68 Prozent auf 168,48 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,60 Prozent auf 28,37 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Merck (-0,75 Prozent auf 152,55 EUR), RWE (-0,67 Prozent auf 34,05 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,58 Prozent auf 44,56 EUR), Hannover Rück (-0,54 Prozent auf 223,10 EUR) und EON SE (-0,44 Prozent auf 12,39 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 519 318 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 187,152 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at