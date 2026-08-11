Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus

Der LUS-DAX verliert am Dienstag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,08 Prozent leichter bei 26 320,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 26 385,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 317,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 116,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 283,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 070,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,14 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26 442,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Punkte.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell GEA (+ 1,09 Prozent auf 64,80 EUR), Siemens Energy (+ 0,84 Prozent auf 155,90 EUR), Rheinmetall (+ 0,74 Prozent auf 1 150,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,57 Prozent auf 28,26 EUR) und Brenntag SE (+ 0,54 Prozent auf 63,56 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Daimler Truck (-1,65 Prozent auf 46,38 EUR), Airbus SE (-1,05 Prozent auf 212,30 EUR), QIAGEN (-0,99 Prozent auf 38,07 EUR), MTU Aero Engines (-0,85 Prozent auf 372,50 EUR) und Heidelberg Materials (-0,53 Prozent auf 159,50 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 142 840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 213,282 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,18 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,24 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at