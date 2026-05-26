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26.05.2026 17:58:55
Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein
Am Dienstag gab der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende um 0,83 Prozent auf 25 187,50 Punkte nach.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25 169,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 382,50 Punkten erreichte.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Stand von 24 237,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 324,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 007,00 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,53 Prozent zu. Bei 25 509,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 2,95 Prozent auf 22,36 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 77,55 EUR), EON SE (+ 0,76 Prozent auf 18,58 EUR), Continental (+ 0,58 Prozent auf 69,02 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,32 Prozent auf 50,92 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil MTU Aero Engines (-3,76 Prozent auf 302,30 EUR), Deutsche Bank (-2,22 Prozent auf 28,63 EUR), SAP SE (-1,95 Prozent auf 151,46 EUR), Scout24 (-1,73 Prozent auf 71,05 EUR) und Fresenius SE (-1,69 Prozent auf 37,79 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 753 330 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 204,744 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,61 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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