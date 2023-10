Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,10 Prozent schwächer bei 15 187,50 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 081,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 258,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 862,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 16 104,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2022, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 12 243,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 8,05 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 246,00 Punkten. 13 869,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Hannover Rück (+ 0,88 Prozent auf 207,50 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,77 Prozent auf 72,98 EUR), Fresenius SE (+ 0,63 Prozent auf 28,58 EUR), Continental (+ 0,62 Prozent auf 67,66 EUR) und Merck (+ 0,45 Prozent auf 155,20 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Zalando (-3,61 Prozent auf 20,83 EUR), RWE (-3,11 Prozent auf 32,98 EUR), EON SE (-3,03 Prozent auf 10,57 EUR), Siemens Energy (-2,43 Prozent auf 11,84 EUR) und adidas (-1,63 Prozent auf 161,92 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die EON SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 542 050 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 143,709 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

2023 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 8,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

