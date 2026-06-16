Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 16.06.2026 17:58:55

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter

Am Dienstag agierten die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Schlussendlich ging der LUS-DAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 24 849,00 Punkten aus dem Dienstagshandel.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 24 808,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 114,00 Punkten lag.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 23 830,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.03.2026, den Stand von 23 610,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, bei 23 576,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,15 Prozent nach oben. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell GEA (+ 5,08 Prozent auf 58,95 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,32 Prozent auf 468,80 EUR), QIAGEN (+ 1,27 Prozent auf 32,17 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,27 Prozent auf 52,82 EUR) und Hannover Rück (+ 1,22 Prozent auf 232,20 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil RWE (-2,17 Prozent auf 54,96 EUR), Zalando (-2,06 Prozent auf 23,77 EUR), Infineon (-1,82 Prozent auf 79,28 EUR), Brenntag SE (-1,64 Prozent auf 55,06 EUR) und Heidelberg Materials (-1,53 Prozent auf 183,55 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 080 478 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 201,619 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Mit 6,90 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zalando

mehr Nachrichten

Analysen zu Heidelberg Materials

mehr Analysen
16.06.26 Heidelberg Materials Outperform Bernstein Research
21.05.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
12.05.26 Heidelberg Materials Outperform Bernstein Research
11.05.26 Heidelberg Materials Buy UBS AG
11.05.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 850,00 0,38%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Leitzins bleibt unverändert: ATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- US-Börsen tiefer -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street ging es nach unten. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen