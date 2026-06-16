Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Index im Blick
|
16.06.2026 17:58:55
Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter
Schlussendlich ging der LUS-DAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 24 849,00 Punkten aus dem Dienstagshandel.
Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 24 808,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 114,00 Punkten lag.
LUS-DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 23 830,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.03.2026, den Stand von 23 610,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, bei 23 576,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,15 Prozent nach oben. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell GEA (+ 5,08 Prozent auf 58,95 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,32 Prozent auf 468,80 EUR), QIAGEN (+ 1,27 Prozent auf 32,17 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,27 Prozent auf 52,82 EUR) und Hannover Rück (+ 1,22 Prozent auf 232,20 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil RWE (-2,17 Prozent auf 54,96 EUR), Zalando (-2,06 Prozent auf 23,77 EUR), Infineon (-1,82 Prozent auf 79,28 EUR), Brenntag SE (-1,64 Prozent auf 55,06 EUR) und Heidelberg Materials (-1,53 Prozent auf 183,55 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 080 478 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 201,619 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Mit 6,90 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Zalando
|
17.06.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
17.06.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: Das macht der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
17.06.26
|Schwacher Handel: DAX verbucht am Mittwochmittag Verluste (finanzen.at)
|
17.06.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
16.06.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
16.06.26
|Freundlicher Handel: DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Heidelberg Materials
|16.06.26
|Heidelberg Materials Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Heidelberg Materials Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|11.05.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Heidelberg Materials Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Heidelberg Materials Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|11.05.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Heidelberg Materials Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Heidelberg Materials Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|11.05.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 850,00
|0,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Leitzins bleibt unverändert: ATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- US-Börsen tiefer -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street ging es nach unten. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.