Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter

Schlussendlich ging der LUS-DAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 24 849,00 Punkten aus dem Dienstagshandel.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 24 808,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 114,00 Punkten lag.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 23 830,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.03.2026, den Stand von 23 610,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, bei 23 576,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,15 Prozent nach oben. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell GEA (+ 5,08 Prozent auf 58,95 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,32 Prozent auf 468,80 EUR), QIAGEN (+ 1,27 Prozent auf 32,17 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,27 Prozent auf 52,82 EUR) und Hannover Rück (+ 1,22 Prozent auf 232,20 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil RWE (-2,17 Prozent auf 54,96 EUR), Zalando (-2,06 Prozent auf 23,77 EUR), Infineon (-1,82 Prozent auf 79,28 EUR), Brenntag SE (-1,64 Prozent auf 55,06 EUR) und Heidelberg Materials (-1,53 Prozent auf 183,55 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 080 478 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 201,619 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Mit 6,90 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at