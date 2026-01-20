Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Index-Bewegung
|
20.01.2026 17:59:27
Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich schwächer
Schlussendlich bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,07 Prozent schwächer bei 24 687,00 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 504,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 908,00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Stand von 24 288,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, lag der LUS-DAX bei 24 339,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 20.01.2025, bei 21 028,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,493 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 447,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Börse (+ 2,43 Prozent auf 215,40 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,05 Prozent auf 384,50 EUR), adidas (+ 0,96 Prozent auf 153,00 EUR), Beiersdorf (+ 0,66 Prozent auf 97,24 EUR) und BMW (+ 0,47 Prozent auf 86,08 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Fresenius SE (-4,56 Prozent auf 47,12 EUR), Vonovia SE (-3,53 Prozent auf 24,08 EUR), Bayer (-3,34 Prozent auf 42,92 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,02 Prozent auf 35,98 EUR) und Zalando (-2,79 Prozent auf 24,75 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6 818 068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 230,166 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,27 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,40 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
09:29
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verliert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
20.01.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
20.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Handel: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
20.01.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|19.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Volkswagen Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Volkswagen Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Volkswagen Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|14.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|152,95
|0,66%
|Bayer
|42,46
|-0,90%
|Beiersdorf AG
|98,38
|1,01%
|BMW AG
|86,48
|1,03%
|Deutsche Börse AG
|211,60
|-1,40%
|Deutsche Telekom AG
|26,60
|-0,75%
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|47,03
|0,21%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|36,32
|0,75%
|MTU Aero Engines AG
|381,60
|-0,21%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,95
|1,58%
|SAP SE
|192,34
|-0,54%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|98,38
|1,21%
|Vonovia SE
|23,97
|-0,25%
|Zalando
|24,44
|0,04%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 571,50
|-0,05%