Index-Bewegung 20.01.2026 17:59:27

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Der LUS-DAX verzeichnete zum Handelsschluss Verluste.

Schlussendlich bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,07 Prozent schwächer bei 24 687,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 504,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 908,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Stand von 24 288,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, lag der LUS-DAX bei 24 339,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 20.01.2025, bei 21 028,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,493 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 447,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Börse (+ 2,43 Prozent auf 215,40 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,05 Prozent auf 384,50 EUR), adidas (+ 0,96 Prozent auf 153,00 EUR), Beiersdorf (+ 0,66 Prozent auf 97,24 EUR) und BMW (+ 0,47 Prozent auf 86,08 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Fresenius SE (-4,56 Prozent auf 47,12 EUR), Vonovia SE (-3,53 Prozent auf 24,08 EUR), Bayer (-3,34 Prozent auf 42,92 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,02 Prozent auf 35,98 EUR) und Zalando (-2,79 Prozent auf 24,75 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6 818 068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 230,166 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,27 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,40 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

19.01.26 Volkswagen Overweight Barclays Capital
19.01.26 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 Volkswagen Buy Merrill Lynch & Co., Inc.
14.01.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Volkswagen Neutral UBS AG
