Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Der LUS-DAX ging mit Verlusten aus dem Dienstagshandel.

Am Dienstag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,71 Prozent tiefer bei 24 917,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 24 724,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 992,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 24 778,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, bei 22 790,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, bei 23 417,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,43 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Airbus SE (+ 1,94 Prozent auf 193,32 EUR), QIAGEN (+ 1,84 Prozent auf 32,65 EUR), SAP SE (+ 1,74 Prozent auf 134,52 EUR), Merck (+ 1,50 Prozent auf 135,00 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,43 Prozent auf 247,50 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Infineon (-6,26 Prozent auf 80,56 EUR), HOCHTIEF (-4,27 Prozent auf 504,50 EUR), Siemens Energy (-3,93 Prozent auf 162,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,99 Prozent auf 77,92 EUR) und Vonovia SE (-2,88 Prozent auf 20,26 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 727 034 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 209,242 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at