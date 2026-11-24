Der LUS-DAX ging mit Verlusten aus dem Dienstagshandel.

Am Dienstag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss 1,29 Prozent tiefer bei 25 072,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 24 955,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 417,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 25 150,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 26 119,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 23 237,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,06 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 000,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 2,17 Prozent auf 26,82 EUR), Beiersdorf (+ 2,10 Prozent auf 80,66 EUR), SAP SE (+ 2,01 Prozent auf 190,08 EUR), Deutsche Börse (+ 1,77 Prozent auf 316,40 EUR) und Scout24 (+ 1,47 Prozent auf 83,05 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Infineon (-9,68 Prozent auf 43,74 EUR), Siemens Energy (-6,78 Prozent auf 117,88 EUR), HOCHTIEF (-5,39 Prozent auf 337,00 EUR), Siemens (-3,96 Prozent auf 254,65 EUR) und Continental (-3,15 Prozent auf 68,78 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 783 349 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 207,374 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at