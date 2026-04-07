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Index-Performance 07.04.2026 15:58:50

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt

Der LUS-DAX verzeichnet aktuell Verluste.

Um 15:56 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,08 Prozent leichter bei 22 961,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 22 961,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 406,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 23 656,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, bei 25 095,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, stand der LUS-DAX bei 19 952,00 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,53 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit BASF (+ 2,14 Prozent auf 52,03 EUR), Brenntag SE (+ 1,09 Prozent auf 57,44 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,88 Prozent auf 39,01 EUR), Hannover Rück (+ 0,74 Prozent auf 271,80 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,67 Prozent auf 257,30 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Heidelberg Materials (-3,18 Prozent auf 171,90 EUR), adidas (-2,48 Prozent auf 131,55 EUR), Rheinmetall (-2,40 Prozent auf 1 532,80 EUR), SAP SE (-1,87 Prozent auf 146,12 EUR) und Merck (-1,55 Prozent auf 108,10 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 594 758 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 173,849 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,91 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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