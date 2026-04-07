SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Index-Performance
|
07.04.2026 15:58:50
Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt
Um 15:56 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,08 Prozent leichter bei 22 961,50 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 22 961,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 406,50 Punkten lag.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 23 656,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, bei 25 095,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, stand der LUS-DAX bei 19 952,00 Punkten.
Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,53 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit BASF (+ 2,14 Prozent auf 52,03 EUR), Brenntag SE (+ 1,09 Prozent auf 57,44 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,88 Prozent auf 39,01 EUR), Hannover Rück (+ 0,74 Prozent auf 271,80 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,67 Prozent auf 257,30 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Heidelberg Materials (-3,18 Prozent auf 171,90 EUR), adidas (-2,48 Prozent auf 131,55 EUR), Rheinmetall (-2,40 Prozent auf 1 532,80 EUR), SAP SE (-1,87 Prozent auf 146,12 EUR) und Merck (-1,55 Prozent auf 108,10 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 594 758 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 173,849 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,91 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
15:58
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt (finanzen.at)
|
15:58
|XETRA-Handel DAX am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
15:05
|EQS-HV: Fresenius Medical Care AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 21.05.2026 in Hof (Saale) mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
|
14:25
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
14:25
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:27
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX mittags stärker (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt zum Start zurück (finanzen.at)