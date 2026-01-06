TeamViewer Aktie

Index im Blick 06.01.2026 12:26:51

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag in der Verlustzone

Am Dienstagmittag herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,15 Prozent leichter bei 31 406,84 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 369,332 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,340 Prozent auf 31 561,21 Punkte an der Kurstafel, nach 31 454,32 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 31 323,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 31 597,96 Punkten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 29 696,45 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 06.10.2025, den Wert von 30 878,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, wies der MDAX einen Stand von 25 699,77 Punkten auf.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,43 Prozent auf 73,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,92 Prozent auf 41,56 EUR), Sartorius vz (+ 2,40 Prozent auf 260,60 EUR), TRATON (+ 2,01 Prozent auf 31,46 EUR) und TUI (+ 2,00 Prozent auf 9,17 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil TeamViewer (-3,68 Prozent auf 5,76 EUR), Nemetschek SE (-3,35 Prozent auf 89,55 EUR), PUMA SE (-3,03 Prozent auf 21,77 EUR), LANXESS (-2,92 Prozent auf 16,95 EUR) und CTS Eventim (-2,68 Prozent auf 77,95 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 388 806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 42,029 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die Evonik-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Evonik AGmehr Nachrichten

Analysen zu Evonik AGmehr Analysen

06.01.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
16.12.25 Evonik Neutral UBS AG
28.11.25 Evonik Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Evonik Hold Deutsche Bank AG
12.11.25 Evonik Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Aktien in diesem Artikel

Carl Zeiss Meditec AG 42,26 5,28% Carl Zeiss Meditec AG
CTS Eventim 78,75 -1,50% CTS Eventim
Evonik AG 13,62 1,57% Evonik AG
LANXESS AG 17,57 1,21% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,88 2,90% Lufthansa AG
Nemetschek SE 91,00 -1,46% Nemetschek SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,52 -0,41% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 22,13 -0,85% PUMA SE
Sartorius AG Vz. 263,40 4,15% Sartorius AG Vz.
TeamViewer 5,73 -3,86% TeamViewer
thyssenkrupp AG 9,68 -3,18% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 75,10 5,33% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TRATON 31,60 2,27% TRATON
TUI AG 9,32 3,95% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 670,42 0,69%

