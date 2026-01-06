TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Index im Blick
|
06.01.2026 12:26:51
Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag in der Verlustzone
Um 12:10 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,15 Prozent leichter bei 31 406,84 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 369,332 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,340 Prozent auf 31 561,21 Punkte an der Kurstafel, nach 31 454,32 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der MDAX bei 31 323,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 31 597,96 Punkten.
MDAX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 29 696,45 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 06.10.2025, den Wert von 30 878,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, wies der MDAX einen Stand von 25 699,77 Punkten auf.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,43 Prozent auf 73,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,92 Prozent auf 41,56 EUR), Sartorius vz (+ 2,40 Prozent auf 260,60 EUR), TRATON (+ 2,01 Prozent auf 31,46 EUR) und TUI (+ 2,00 Prozent auf 9,17 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil TeamViewer (-3,68 Prozent auf 5,76 EUR), Nemetschek SE (-3,35 Prozent auf 89,55 EUR), PUMA SE (-3,03 Prozent auf 21,77 EUR), LANXESS (-2,92 Prozent auf 16,95 EUR) und CTS Eventim (-2,68 Prozent auf 77,95 EUR).
MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 388 806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 42,029 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die Evonik-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Evonik AGmehr Nachrichten
|
06.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
06.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags fester (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.01.26
|XETRA-Handel: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
05.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
05.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
05.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Evonik AGmehr Analysen
|06.01.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|04.11.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|42,26
|5,28%
|CTS Eventim
|78,75
|-1,50%
|Evonik AG
|13,62
|1,57%
|LANXESS AG
|17,57
|1,21%
|Lufthansa AG
|8,88
|2,90%
|Nemetschek SE
|91,00
|-1,46%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|46,52
|-0,41%
|PUMA SE
|22,13
|-0,85%
|Sartorius AG Vz.
|263,40
|4,15%
|TeamViewer
|5,73
|-3,86%
|thyssenkrupp AG
|9,68
|-3,18%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|75,10
|5,33%
|TRATON
|31,60
|2,27%
|TUI AG
|9,32
|3,95%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 670,42
|0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.