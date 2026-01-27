Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag in Rot

Am Dienstag notiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,55 Prozent leichter bei 31 650,33 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 372,380 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,166 Prozent auf 31 879,13 Punkte an der Kurstafel, nach 31 826,25 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 31 909,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 31 607,22 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 30 302,78 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 27.10.2025, einen Stand von 30 140,88 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, wurde der MDAX auf 26 104,10 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,16 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit PUMA SE (+ 9,66 Prozent auf 23,72 EUR), Fielmann (+ 1,98 Prozent auf 41,15 EUR), Bilfinger SE (+ 0,83 Prozent auf 120,80 EUR), Nordex (+ 0,77 Prozent auf 34,00 EUR) und Talanx (+ 0,38 Prozent auf 104,50 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Nemetschek SE (-2,89 Prozent auf 79,05 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,85 Prozent auf 27,96 EUR), AUMOVIO (-2,39 Prozent auf 42,56 EUR), LANXESS (-2,34 Prozent auf 17,55 EUR) und WACKER CHEMIE (-2,10 Prozent auf 72,25 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die PUMA SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 541 006 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 38,139 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,41 zu Buche schlagen. Mit 8,44 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

