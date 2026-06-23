Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag in Rot

Am Dienstag notiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,39 Prozent leichter bei 32 121,39 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 354,890 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,25 Prozent auf 32 167,59 Punkte an der Kurstafel, nach 32 574,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 32 221,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 31 950,24 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 32 108,27 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 23.03.2026, einen Stand von 28 229,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, wurde der MDAX auf 29 283,92 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,69 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit DWS Group GmbH (+ 5,04 Prozent auf 64,55 EUR), RENK (+ 3,70 Prozent auf 46,92 EUR), Bechtle (+ 3,26 Prozent auf 31,06 EUR), HENSOLDT (+ 2,49 Prozent auf 70,82 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,24 Prozent auf 54,70 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-11,98 Prozent auf 95,50 EUR), Siltronic (-7,17 Prozent auf 89,40 EUR), AIXTRON SE (-7,05 Prozent auf 56,16 EUR), PUMA SE (-6,75 Prozent auf 26,23 EUR) und Nordex (-6,63 Prozent auf 45,60 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 008 122 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 42,202 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,02 zu Buche schlagen. Mit 8,27 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at