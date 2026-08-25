Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|MDAX-Performance
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25.08.2026 15:58:44
Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen
Am Dienstag geht es im MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,71 Prozent auf 32 260,08 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 355,475 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,439 Prozent fester bei 32 172,11 Punkten, nach 32 031,55 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 32 402,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 32 093,51 Punkten.
So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der MDAX auf 31 965,53 Punkte taxiert. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 25.05.2026, mit 32 807,90 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 073,13 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,13 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell DEUTZ (+ 9,76 Prozent auf 11,36 EUR), KION GROUP (+ 4,87 Prozent auf 42,24 EUR), HELLA GmbH (+ 3,02 Prozent auf 71,60 EUR), Lufthansa (+ 2,80 Prozent auf 8,00 EUR) und JENOPTIK (+ 2,67 Prozent auf 39,24 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil WACKER CHEMIE (-3,49 Prozent auf 89,85 EUR), Evonik (-1,91 Prozent auf 18,44 EUR), PUMA SE (-1,86 Prozent auf 24,82 EUR), CTS Eventim (-1,64 Prozent auf 59,80 EUR) und LANXESS (-1,50 Prozent auf 13,83 EUR).
Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2 475 445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,597 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
MDAX-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|58,90
|-0,42%
|DEUTZ AG
|12,15
|2,27%
|Evonik AG
|18,44
|-0,38%
|freenet AG
|24,18
|-0,74%
|HELLA GmbH & Co. KGaA
|70,30
|0,43%
|JENOPTIK AG
|40,32
|3,01%
|KION GROUP AG
|43,99
|0,39%
|LANXESS AG
|14,09
|0,00%
|Lufthansa AG
|8,03
|-0,05%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,10
|-0,44%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,32
|0,72%
|PUMA SE
|25,30
|1,52%
|thyssenkrupp AG
|14,46
|0,59%
|WACKER CHEMIE AG
|90,40
|0,95%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 637,34
|0,36%