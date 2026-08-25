Evonik Aktie

Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX-Performance 25.08.2026 15:58:44

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Der MDAX befindet sich am Dienstagnachmittag im Aufwind.

Am Dienstag geht es im MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,71 Prozent auf 32 260,08 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 355,475 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,439 Prozent fester bei 32 172,11 Punkten, nach 32 031,55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 32 402,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 32 093,51 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der MDAX auf 31 965,53 Punkte taxiert. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 25.05.2026, mit 32 807,90 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 073,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,13 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell DEUTZ (+ 9,76 Prozent auf 11,36 EUR), KION GROUP (+ 4,87 Prozent auf 42,24 EUR), HELLA GmbH (+ 3,02 Prozent auf 71,60 EUR), Lufthansa (+ 2,80 Prozent auf 8,00 EUR) und JENOPTIK (+ 2,67 Prozent auf 39,24 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil WACKER CHEMIE (-3,49 Prozent auf 89,85 EUR), Evonik (-1,91 Prozent auf 18,44 EUR), PUMA SE (-1,86 Prozent auf 24,82 EUR), CTS Eventim (-1,64 Prozent auf 59,80 EUR) und LANXESS (-1,50 Prozent auf 13,83 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2 475 445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,597 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Evonik AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Evonik AG

mehr Analysen
21.08.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Evonik Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
10.08.26 Evonik Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CTS Eventim 58,90 -0,42% CTS Eventim
DEUTZ AG 12,15 2,27% DEUTZ AG
Evonik AG 18,44 -0,38% Evonik AG
freenet AG 24,18 -0,74% freenet AG
HELLA GmbH & Co. KGaA 70,30 0,43% HELLA GmbH & Co. KGaA
JENOPTIK AG 40,32 3,01% JENOPTIK AG
KION GROUP AG 43,99 0,39% KION GROUP AG
LANXESS AG 14,09 0,00% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,03 -0,05% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 27,10 -0,44% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,32 0,72% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 25,30 1,52% PUMA SE
thyssenkrupp AG 14,46 0,59% thyssenkrupp AG
WACKER CHEMIE AG 90,40 0,95% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 637,34 0,36%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:39 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX im Minus -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich abwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich kaum. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen