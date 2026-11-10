Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Am zweiten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr klettert der MDAX im XETRA-Handel um 0,26 Prozent auf 31 154,05 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 344,799 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,754 Prozent auf 31 307,02 Punkte an der Kurstafel, nach 31 072,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31 488,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 117,51 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 29 989,90 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Stand von 32 251,14 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Stand von 29 141,20 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 0,563 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,84 Prozent auf 47,70 EUR), Siltronic (+ 3,14 Prozent auf 54,25 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,20 Prozent auf 83,60 EUR), PUMA SE (+ 2,00 Prozent auf 27,50 EUR) und Bilfinger SE (+ 1,98 Prozent auf 64,30 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Elmos Semiconductor (-5,80 Prozent auf 113,60 EUR), K+S (-4,32 Prozent auf 12,86 EUR), Nordex (-3,54 Prozent auf 41,44 EUR), JENOPTIK (-3,00 Prozent auf 36,18 EUR) und Porsche Automobil (-2,41 Prozent auf 25,50 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2 655 601 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 41,692 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at